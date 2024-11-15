Üye Girişi
Haberler

Adana'da Deniz Bisikletinden Düşen Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Deniz Bisikletinden Düşen Genç Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da seyir halinde olduğu deniz bisikletinden düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi Medine G. için arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye sualtı ekipleri sevk edildi.

Adana'da deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölüne düşen lise öğrenicisi genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Olay, 14 Kasım günü Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Medine G. (15) kiraladığı deniz bisikletinde Seyhan Baraj Gölüne açıldı. Bir süre sonra Medine G., dengesini kaybedip suya düştü. Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Suya düşen Medine G., bir süre sonra gölün içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı, Gemi ve Kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler gölde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kız hala bulunamadı. Arama çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.