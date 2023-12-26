Adana'da demire saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kedi, düştüğü çatıda demire saplandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kediyi kurtardı. Kedi, veterinerde tedavi altına alındı.
Adana'da damdan düşüp demire saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kedi damdan başka bir evin çatısına düşerek demire sapladı. Kedinin sesini duyan mahalleli durumu fark etti. Bunu üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi saplandığı demirden kurtardı. Kurtarılan kedi veterinerde tedavi altına alındı. - ADANA