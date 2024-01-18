Adana'da DEAŞ Üyesi 3 Kişi Yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 3 kişinin saklandığını tespit etti. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi kıskıvrak yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yüreğir ilçesinde terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten 3 kişinin saklandığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri söz konusu adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. - ADANA