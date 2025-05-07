Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Operasyon: 6 Gözaltı

Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Operasyon: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi.

Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresine operasyon: 6 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kente yasa dışı yollarla girdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt adına silahlı faaliyet yürütüp kente yasa dışı yollarla girdiğini belirlenen 6 yabancı uyruklu takibe alındı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgütün uyuyan hücresinden olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adreslere operasyon düzenlendi. Özel Harekat polisinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.