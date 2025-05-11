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Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Operasyon: 5 Tutuklama

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Adana'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın uyuyan hücresindeki 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise sınır dışı edildi. Şüphelilerin Suriye'de DEAŞ saflarında yer aldıkları belirlendi.

Adana'da DEAŞ'ın uyuyan hücresindeki 5 şüpheli tutuklandı, 1'i sınır dışı edildi

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise sınır dışı edildi. Şüphelilerin, geçmişte Suriye'de DEAŞ saflarında yer aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğü ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 6 yabancı uyrukluyu takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin DEAŞ'ın uyuyan hücresi içerisinde yer aldıkları belirlendi. 7 Mayıs günü şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonla şahıslar saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S., H.A., H.H., M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.B. ise sınır dışı edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin 2015 ile 2024 yılları arasında farklı tarihlerde illegal yollarla Türkiye'ye girdikleri, tarım, sanayi ve mobilya sektörlerinde çalışarak ülkede bulundukları süre boyunca Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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