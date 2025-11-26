Haberler

Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Baskın: 12 Gözaltı

Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Baskın: 12 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, TEM ekiplerinin 4 aylık takibi sonucu düzenlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın 'Uyuyan' hücresine yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, geçtiğimiz aylarda yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yakaladığı bir şüpheliden örgütün üyesi olduğu öne sürülen 12 kişinin fotoğraflarını teşhis ettirip kullandıkları kod isimlerine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, 6'sı yabancı uyruklu 12 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takibi sonuncunda 12 şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresi olduğunu belirlendi. Şafak vakti TEM özel timi ve özel harekat polislerinin desteğiyle söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında şüphelilerin evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılıp içeri girildi. Yakalanan 12 şüpheli kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evlerde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.