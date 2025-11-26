Adana'da DEAŞ'ın Uyuyan Hücresine Baskın: 12 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın 'Uyuyan' hücresine yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, geçtiğimiz aylarda yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda, yakaladığı bir şüpheliden örgütün üyesi olduğu öne sürülen 12 kişinin fotoğraflarını teşhis ettirip kullandıkları kod isimlerine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, 6'sı yabancı uyruklu 12 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin 4 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takibi sonuncunda 12 şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresi olduğunu belirlendi. Şafak vakti TEM özel timi ve özel harekat polislerinin desteğiyle söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında şüphelilerin evlerinin kapısı koçbaşıyla kırılıp içeri girildi. Yakalanan 12 şüpheli kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Evlerde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA