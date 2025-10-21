Haberler

Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 19 Şüpheli Yakalandı

Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 19 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin esnaf ve iş insanlarından haraç topladığı ve örgüt fikrine uymayan kişilere silahlı saldırılar düzenlediği belirlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin esnaf ve iş insanlarından haraç toplayıp, örgüt fikrine uymayan kişilere silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın "Haraç alma" ve "Cezalandırma" adlı iki farklı grubunda faaliyet gösteren 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler ifade ve teşhis yöntemleriyle deşifre edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 25 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı şafak baskınları yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 sözde DEAŞ bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi.

"Esnaf ve iş insanlarından haraç kesmişler"

Terör polisinin yaptığı çalışmada örgütün "Haraç alma" grubundaki şüpheliler, "örgüt adına ceza kestik" diyerek iş insanları ve esnaftan haraç topladığı belirlendi. Şüphelilerin, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerinde faaliyet gösteren esnafı korkutmak için iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri de ortaya çıkarıldı.

"Fikrine uymayanları cezalandırmışlar"

Örgütün "Cezalandırma" grubunda yer alan şüphelilerin ise, DEAŞ'ın düşüncesine uymayanları hedef alarak silahlı saldırı, darp ve tehdit eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyette gözaltında olan 19 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.