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Adana'da DEAŞ'a Yardım Eden 3 Şüpheli Yakalandı

Adana'da DEAŞ'a Yardım Eden 3 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a 1 yıl içerisinde toplam 5 milyon TL yardım parası topladığı belirlenen 2 şüpheli ve örgütte silahlı faaliyet yürütmekte olan 1 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, 1 yıl içerisinde örgüte 5 milyon TL "yardım" parası topladığı belirlenen 2 şüpheli ve örgütte silahlı faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) çalışmaları sonucu M.E.K. (27) ve A.İ.'nin (33) 1 yıl içerisinde toplamda 5 milyon TL para transferi gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan detaylı incelemede 2 şüphelinin "yardım" parası adı altında topladıkları 5 milyon TL'yi terör örgütü DEAŞ'a gönderdikleri tespit edildi. Ekipler ayrıca Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen İ.Ö.'nün de adresini tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K. ve İ.Ö. tutuklanırken, A.İ. adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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