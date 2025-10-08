Adana'da Dayısının Saldırısına Uğrayan Mehmet Alpaltun Can Güvenliğinden endişeli

Adana'da dayısının beyzbol sopalı saldırısına uğrayarak ölümden dönen Mehmet Alpaltun, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından, "Can güvenliğim yok" dedi.

Olay, 9 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Alpaltun (38), dayısı M.A. (55) ile arasındaki gerilim Diybarkır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük miras olan tarlanın paylaşılmasından dolayı çıktı. Konfeksiyon işçisi Alpaltun (38), işe gitmek için durakta otobüs beklediği sırada arkasından yaklaşan dayısı M.A. (55), iddiaya göre yanında taşıdığı beyzbol sopasını onun başına savurdu. Darbenin etkisiyle yere yığılan genç adam, baygın haldeyken de sopa ve tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası ailesi tarafından hastaneye götürülen Alpaltun'un başına 15 dikiş atıldı, vücudunda çok sayıda morluk tespit edildi. Darp raporu alan Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis M.A. ile kardeşleri R.A. (73) ve O.A.'yı (65) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.A tutuklanırken R.A ve O.A adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

55 gün sonra serbest kaldı

Olayın üzerinden geçen 55 günün ardından M.A., 7 Ekim günü görülen duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Duruma tepki gösteren Mehmet Alpaltun, "2 ay önce dayım beni öldüresiye darbetti. Dün mahkemeye gittik, mahkeme serbest bıraktı. Şuan ben can güvenliğimden, çocuklarından korkuyorum. Ben tedirginim, bunun yapan benim dayım miras için yaptı. Bu adam nasıl serbest kalıyor. Adalet istiyorum" dedi. - ADANA