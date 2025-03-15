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Adana'da Damat, Kayınbiraderini Öldürdü

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Adana'da boşanma aşamasındaki bir damat, eşinin ailesinin evine giderek kayınbiraderini öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Adana'da bir damat, ayrılma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basarak kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'taki bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi E.T.'den boşanma aşamasında olan İ.T., yanında akrabası S.T. ile çocuklarını göstermediği ileri sürülen karısının ailesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada İ.T., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermiler İ.T.'nin kayınbabası Vakkas, kayınvalidesi Bakiye, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan ile komşulardan H.V'ye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kayınbiraderin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Diğer 3 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ateş ederek çıktığı evden araçla kaçarken, yanında gelen akrabası S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 çocuk annesi E.T.'nin baba evinde olmadığı öğrenildi. - ADANA

Adana'da Damat, Kayınbiraderini Öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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