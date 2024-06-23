Adana'da damat katliamında öldürülen Mardinli aile, Derik ilçesinde defnedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim Eba (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat'ın evinin önüne gitti. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Katliama kurban giden eş Şükran Eba, kayınbirader Muhammet Erat, kayınvalide Leyla Erat ve kayınpeder Turgut Erat'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından Mardin'in Derik ilçesinde yakınlarına teslim edildi. Aile üyeleri kılınan cenaze namazının ardından Derik Mezarlığına defnedildi. - MARDİN