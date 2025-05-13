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Adana'da Çöpte Bulunan Kafatasının Sırrı Açığa Çıktı

Adana'da Çöpte Bulunan Kafatasının Sırrı Açığa Çıktı
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Adana'da bir çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının uzman doktor G.S.'ye ait olduğu belirlendi. Doktor, kafatasını 31 yıl önce mezarlıktan almış ve eşinin temizlik sırasında 'fazlalık' diyerek çöpe atmasına neden olmuştur.

Çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü

Doktorun tıp fakültesi yıllarında aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi

ADANA - Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü. Uzman Doktor G.S.'nin 31 yıl önce bir mezarlıktaki çalışma sırasında aldığı, öğretmen eşinin ise çöpe attığı ortaya çıktı. G.S.'nin, 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken aldığı kafatasını 31 yıl boyunca yanında taşıdığı, öğretmen eşi tarafından "fazlalık" olduğu gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi.

Olay, 10 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Site görevlisi İsa Kaplan, çöpten hayvanlara vereceği ekmekleri toplarken, konteynerdeki kağıda sarılı poşeti fark etti. Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kafatasını doktor 31 yıl önce mezarlıktan almış

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki Uzman Doktor G.S.'ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, G.S.'nin 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında ortaya çıkan kemiklerden bir kafatasını aldığı belirlendi. G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi. Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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