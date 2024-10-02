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Adana'da Çöp Kamyonunun Altında Kalan Kadın Ağır Yaralandı

Adana'da Çöp Kamyonunun Altında Kalan Kadın Ağır Yaralandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan Gamze Bayram ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sürücü gözaltına alındı, polis inceleme başlattı.

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 2046 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 07.10'da yolda yürüyen Gamze Bayram, Ferhat D.'nin kullandığı 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kadının kamyonun altında kaldığını fark eden vatandaşların uyarısı üzerine sürücü durdu. Kamyonun altında çırpınan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Ağır yaralanan kadın kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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