Adana'da Çocuklara Sopayla Saldıran Şahıs Serbest Bırakıldı

Adana'da sokakta oyun oynayan çocuklara sopayla saldıran şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, 'Çocukların sesinden rahatsız oldum' diyen şahıs serbest kaldı.

Olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G. (6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. (52) elinde sopayla sokağa çıktı. Önce çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. de (10), sopa darbelerinin hedefi oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F.G.(18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından C.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan C.T. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ADANA