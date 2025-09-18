Haberler

Adana'da Çocuklara Sopa ile Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

Adana'da Çocuklara Sopa ile Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana'da Çocuklara Sopa ile Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı
Haber Videosu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olan bir şahıs, elindeki sopayla çocuklara saldırdı. Olay çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı, aile şikayetçi oldu.

Adana'da bir şahıs, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak sopayla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtulurken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, önceki gün Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan H.G.(6) ve arkadaşlarının sesinden rahatsız olan C.T. elinde sopayla sokağa çıktı. Önce küçük çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G.'de (10), sopa darbelerin hedefi oldu.

Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F..G.(18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili mağdurun çocukların ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'den korkutan paylaşım: Hastane yatağından fotoğraflar geldi

İsrail karşıtı ünlü modelden kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.