Üye Girişi
Haberler

Adana'da Çocuklar Boğulma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceleri geçmesiyle çocuklar sulama kanallarına akın etti. Polis, çocukları uyarıp havuza götürme sözü verdi ancak boğulma vakaları devam ediyor.

Adana'da gün içinde hava sıcaklığı 40 dereceleri geçerken çocuklar serinlemek için sulama kanallarına akın etti. Boğulma vakalarının sıkça yaşandığı sulama kanalında polis, çocukları uyarıp havuza götürme sözü verdi. Sulama kanalına giren Alper Zeren, "Ölümden ve boğulmaktan korkmuyoruz" dedi.

Kentte gün içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken çocuklar soluğu sulama kanallarında alıyor. Boğulma vakalarının sık sık yaşandı sulama kanallarında çocuklar, serinlemek için aldırış etmeden girmeye devam ediyor.

"Polisler kanala giren çocuklara havuza götürme sözü verdi"

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarını gezerek çocukları girmemeleri konusunda uyardı. Çocuklara sulama kanalının tehlikelerinin anlatan polis, bölgedeki çocukları e havuza götürme sözü verdi.

"Ölümden ve boğulmaktan korkmuyoruz"

Sulama kanalına giren Alper Zeren," Ölümden korkmuyoruz, sıcak hava ne yapalım. Geliyoruz burada yüzüp serinliyoruz. Allahtan gelen bizim için baş tacıdır boğulmaktan korkmuyoruz" dedi. Enes Nur ise," Allaha güveniyorum" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

 Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title