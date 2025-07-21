Adana'da Çocuk İşçi İddialarına Yanıt

Adana'da bir çocuğun çalıştığı işletmede alıkonulduğu iddiasıyla ilgili işletme sahibi yaptığı açıklamada, iki personel arasında hırsızlık nedeniyle çıkan bir kavga olduğunu, alıkonulmanın kesinlikle olmadığını, darbeden şahsı ve delilleri polise kendilerinin verdiğini söyledi.

Olay, 8 Temmuz saat 07.00 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde, Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Bir süre önce tesiste garson olarak çalışmaya başlayan T.B. (14), iddiaya göre, tartıştığı iş arkadaşı M.U. (45) tarafından, tesisin yatakhanesinde tahta sopayla darbedildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işten çıkarılan T.B.'nin Şanlıurfa'da yaşayan babası M.B., kente geldi. Oğlunun alıkonulduğunu ve zorla çalıştırıldığını öne süren M.B., iş yeri sahibi ve M.U. hakkında şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.U. ile iş yerinde çaışan B.B.K.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.U., sorgusunda, T.B.'nin parasını çaldığını öne sürdü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, B.B.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. T.B. ise babasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki evine döndü.

Konuyla ilgili iddiaları reddeden tesis işletmecisi Murat Kutlu, "Bir süre önce bizim yanımıza geldi işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de yetiştirmek için yanımıza aldık. Sonrasında bir söz konusu personelimizle aralarında bir para husumeti olmuş. Gece aralarında arbede yaşanmış, sabaha karşı da kavga etmişler. Çocuğu çekip, konuştuk ve iş yerinden gönderdik. Sonrasında olay bu şekilde gelişti ve emniyete kamera görüntülerini kendimiz tespit ettik" dedi.

T.B.'nin darbedilmesiyle alakalı çalışanlara bir talimat vermediklerini, konuyu iş yerine gelince öğrendiklerini kaydeden Kutlu, "Kimse kimseyi alıkoyamaz, böyle bir durum yok. Burada bir sürü çalışanımız var. Yaklaşık 10 gün yanımızda çalıştı ve bizden 1 lira dahi alacağı yoktur. Hatta olayın olduğu günün yevmiyesini bile kendisine verdik. Önceki gün çocuğun babası olduğunu beyan eden bir kişi bizi aradı. Ona da böyle bir durum olmadığını söyledik. Konunun buraya kadar gelmesine çok üzüldüm" diye konuştu. - ADANA