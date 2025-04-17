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Adana'da 'çocuğun istismarı' suçundan 26 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Adana'da 'çocuğun istismarı' suçundan 26 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 'çocuğun istismarı' suçundan 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 'çocuğun istismarı' suçundan 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Şehitduran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde durdurulan G.K. (37) isimli şahsın kimlik sorgusunda, Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "12 yaşını tamamlamış çocuğa cinsel nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı ve hakkında 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Hükümlünün üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K., Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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