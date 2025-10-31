Haberler

Adana'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 8 yaşındaki A.B.'yi ayak bileğinden tutarak yere fırlatan O.A. tutuklandı. Olay, çocuğu kovalaması sırasında gerçekleşti. Şüpheli, ifadesinde 'Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım' dedi. Çocuk olay nedeniyle yaralandı ve korktuğunu ifade etti.

Adana'da 8 yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlatan şüpheli tutuklanırken, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" savunması yaptı. Çocuk olay nedeniyle çok korktuğunu söylerken, amcası ise "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor, insanın vicdanı el vermiyor" dedi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakaladı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor"

Yaşanan olayla ilgili konuşan amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu. Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor. Kimse kimsenin çocuğunu alıp böyle tavuk gibi fırlatamaz. Bu şahıs tutuklandı, memnunuz, devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan 8 yaşındaki A.B. ise çok korktuğunu ve ayağı, omzu ve kulağından yaralandığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
