Adana'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Babaya Ev Hapsi Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğa saldıran H.B. isimli şahsa ev hapsi cezası verildi. Olayda, çocukların oyun oynadığı sırada yaşanan arbede sonucu H.B., küçük yaştaki A.K.'yi dövüp hakaret etti.

Adana'da bir sitenin bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu döverek küfürler eden şahsa ev hapsi cezası verildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. A.K. de arkadaşını iteledi. Bunun üzerine M.B.'nin babası H.B. sinirlenip site bahçesine indi. H.B., çocuk olmasını umursamadan A.K.'yi herkesin gözü önünde dövdü. Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkmeye çıkartılan şüpheli H.B.'ye ev hapsi cezası verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transferde 1 dakikalık felaket! Mourinho'nun Fener'e istediği yıldıza büyük şok

Fener'e istediği yıldız 1 dakikada kabusu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik kesintileri artık e-Devlet üzerinden ihbar edilebilecek

e-Devlet'ten bomba bir uygulama daha! Bugün hizmete başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.