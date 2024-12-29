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Adana'da Çocuğa İstismardan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Çocuğa İstismardan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Adana'da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 33 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Şenol D., Yüreğir polisi tarafından yakalandı. Hükümlünün evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu.

Adana'da "çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan" 33 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde Yüreğir polisi tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan" 33 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Şenol D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahsın Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Eve baskın yapan polis Şenol D.'yi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Firari hükümlünün evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 405 gram uyuşturucu ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 103 bin 290 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hükümlünün mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan da aranması olduğu belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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