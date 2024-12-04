Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Adana'da Cinayet Şüphelisi 4 Yıl Sonra Yakalandı

Adana'da Cinayet Şüphelisi 4 Yıl Sonra Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2006 yılında zabıta memurunu öldüren Sercan Güzel, cezaevinden firar ettikten 4 yıl sonra Yüreğir'de yakalandı. Güzel'in toplamda 32 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunuyor.

Adana'da 2006 yılında otogarda tartıştığı zabıtayı öldürüp 30 yıl 25 gün hapis cezası aldıktan sonra 2020 yılında cezaevinden firar eden hükümlü, 4 yıl sonra Yüreğir polisleri tarafından yakalandı.

Yüreğir Otogarı'nda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel, 2006 yılında dışarı tezgah koyduğu için kendisini uyaran zabıta memuruyla tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sercan Güzel, zabıta memurunu tabanca ile vurarak öldürdü. Adana Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi olaydan kısa süre sonra yakaladı.

2020'de cezaevinden izinli çıkıp bir daha dönmedi

Sercan Güzel 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezasına almıştı. 2020 yılında pandemi döneminde cezaevinden izinli çıkan Sercan Güzel, bir daha geri gelmedi.

4 yıl sonra Yüreğir polisleri yakaladı

Olaydan 4 yıl sonra, 30 Kasım günü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri söz konusu katil Sercan Güzel'i PTT Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Sercan Güzel'in 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan da 2 yıl 11 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Toplamda 32 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan Sercan Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti
img

Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
img

Yaptığı rezilliği kayda alıp "İyi bozarım" notuyla paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.