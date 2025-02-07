Adana'da Cinayet Davası: Bir Sanığa Müebbet, Diğerine Beraat

Adana'da apart otelde kalan Selahattin Ayan'ı (34) öldürdükleri iddia edilen 2 arkadaştan Şükrü Çiçek (31) müebbet hapis cezasına mahkum edilirken arkadaşı Hıdır Üzel (27) ise beraat etti.

Sümer Mahallesi'ndeki apart otelin 22 numaralı odasında kalan Selahattin Ayan, 15 Mart 2024'te iddiaya göre arkadaşları Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel tarafından silahla öldürülmüş halde bulundu. 2 arkadaş polisi arayarak durumu bildirdi. Odaya gelen sağlık görevlileri, Ayan'ın boğazından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polisler evde yaptıkları incelemede, oda içerisi kuzey duvarında bir kurşun izi tespit etti, 2 boş kovan ve deforme olmuş çekirdek bulundu. Ayan'ın öldürülmesinde kullanılan silah ve 2 cep telefonunun arkadaşı Şükrü Çiçek'te bulunması, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Ayan'ın odasına en son giren kişilerin Çiçek ve Üzel olduğunun belirlenmesi üzerine 2 arkadaş cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Şükrü Çiçek, Hıdır Üzel ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütaalasında sanıklardan Şükrü Çiçek'in cinayeti işlediğini belirterek 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, diğer sanık Hıdır Üzel'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna iştirak ettiğine dair cezalandırılmasını gerektirecek delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı sanıklara son savunmalarını sordu. Sanık Hıdır Üzel, eski savunmalarını tekrarlayarak suçlamayı kabul etmedi, olay nedeniyle maddi ve manevi olarak mağdur olduğunu belirterek beraati ile birlikte tahliyesini istedi.

Sanık Şükrü Çiçek de suçsuz yere cezaevinde olduğunu ifade ederek, "Yapmadığım bir suçtan cezaevindeyim. 1 senedir yatıyorum. Suçu ben işlemiş olsam orada neden bekleyeyim, neden ambulansı arayayım? Elimde barut çıkmasının sebebi cesetle uğraşmamdır. Ayrıca silahın yerini de ben söyledim. Üzerimde barut çıkmamıştır. Çünkü ben ateş etmedim, suçu ben işlemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Heyet, sanık Şükrü Çiçek'i apart otelde Selahattin Ayan'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Herhangi bir indirim uygulamayan heyet sanığa ayrıca, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıl, bin 200 lira adli para cezası verip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Heyet, diğer sanık Hıdır Üzel'in ise beraatine karar verdi. - ADANA