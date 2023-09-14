Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen A.Y'nin bulunduğu yere giden Berat Çetiner ve Seymen Cantürk birbirlerine ateş açtı. Yaralanan Çetiner ve Cantürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan A.Y'yi gözaltına aldı.