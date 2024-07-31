Adana'da çıkan orman yangınında yaralanan orman işletme şefi taburcu edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yaralanan orman işletme şefi Murat Boran, taburcu edildi.

Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'nde 29 Temmuz saat 04.00 sıralarında çıkan orman yangını aynı gün 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipte yer alan Kozan Orman İşletme şefi Murat Boran ise yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavi gören ve vücudunda 3.derece yanık oluşan Boran, dün taburcu edildi. Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek ve meslektaşları Murat Boran'ı yalnız bırakmadı. - ADANA