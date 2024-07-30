Adana'da çıkan orman yangınında 15 kovan arı telef oldu

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınında 15 kovan arı telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangınında 45 dönüm orman ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede hobi amaçlı arıcılık yapan Ali Kocadurmuş'un 15 kovan arısı da yangında telef oldu. Yangın sonrası oluşan manzara ise üreticinin yüreğini burktu. Kocadurmuş, yangının başlamasıyla birlikte ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına katıldığını fakat yangına engel olamadıklarını, kovanlarının bir bir yandığını ifade etti.

"15 kovan arım telef oldu"

Hobi amaçlı arıcılık yaptığını kaydeden Ali Kocadurmuş, "Dün felaketi yaşadık. Benim 15 kovan arım telef oldu. Allah beterinden korusun. 1 yıllık emek ve arılar için mücadele yapılsa da kül oldu. Orman ekipleri de vatandaşlar da canla başla mücadele etti yangını söndürmek için. Benim evim yanmadı çok şükür ama canı yanan arkadaşlarımız da vardı" dedi.

"Bir ateşle kül oldu hepsi"

Yangının sadece arılara zarar vermediğini kaydeden Kocadurmuş, "Arıcılık sadece bal için değil. Arı doğanın dengesi. Arı olmazsa bitki, meyve, çiçek olmuyor. Bu arının birçok şeye faydası vardı. Ama gördüğünüz gibi bir ateşle kül oldu hepsi" diye konuştu. - ADANA