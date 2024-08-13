Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesine bağlı Kargakekeç Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri, uçak, arazözler ve su tankları yönlendirildi. Yangına 49 arazöz, 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA