Üye Girişi
Haberler

Adana'da çıkan orman yangını havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı. 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönüm ormanlık alanı saran dumanlar ve alevler havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Kozan Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

 Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı

Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title