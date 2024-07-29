Adana'da çıkan orman yangını havadan görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı. 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönüm ormanlık alanı saran dumanlar ve alevler havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA