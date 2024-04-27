Adana'da çıkan kavgaya polis müdahalesi

Adana iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, elindeki bıçağı uyarılara rağmen bırakmayan saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Müdahaleye rağmen kavga durmazken, elinde bıçak bulunan şahsı polis uyardı. Uyarıya rağmen elindeki bıçağı bırakmayan şahıs polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Kavga anları ve polis müdahalesi cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - ADANA