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Adana'da Çifte Silahla Cinayet Davası Başladı

Adana'da Çifte Silahla Cinayet Davası Başladı
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Adana'da cezaevinden çıkan bir kişinin eşinin ve kızının gözleri önünde çifte silahla öldürülmesiyle ilgili açılan davada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanık hakkında ise 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılama başladı. Katil olup olmadığı cezaevinde çekilecek videolarla belirlenecek.

Adana'da cezaevinden çıktıktan sonra hayvan alım satım işi yapan şahsın eşinin ve kızının gözleri önünde çifte silahla öldürülmesiyle ilgili 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanık hakkında ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Çifte tabancayla cinayeti işlediği iddia edilen sanığın katil olup olmadığı cezaevinde çekilecek yüz ve yürüyüş videolarından belirlenecek.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te kardeşinin iş yerinin önünde telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, eşi Gül Taşkıran ve kızı Hülya Taşkıran'ın (15) gözleri önünde İbrahim Taşkıran'a iki elindeki çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle kardeşinin iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, peşinden gelen Halil Yüksel'e de ateş ettikten sonra motosikletteki diğer şüpheli ile kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, hayatını kaybetti.

Cinayet Bürosu ekipleri, İbrahim Taşkıran'ı Fetullah Beğeçaslan (20) ile Azat Yıldız'ın (28) öldürdüğünü, bu kişileri ise Yasin K. (44) ve Halil K.'nin (29) azmettirdiğini tespit etti. Taşkıran'ın öldürülmesine A.D. (23), A.B. (25), F.K. (19), H.K. (25), H.Ç. (20), H.O. (27), H.A. (25), K.H. (25), M.A. (36), M.K. (36), M.A. (24), S.K. (29), S.Y. (40) ve Y.K.'nin (36) de yardım ettiklerini belirledi. Yakalanan Fethullah Beğeçaslan, A.D., H.K., H.Ç., H.A., M.A., S.K., S.Y. ve Y.K. sorgularının ardından tutuklanırken, olaydan sonra kaçan Azat Yıldız ile Halil K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi ile ilgili, 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada; sanıklardan Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü belirtilen Fethullah Beğeçaslan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl, Beğeçaslan'ı olay yerine motosikletle getiren Azat Yıldız ile cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Yasin K. Halil K. ve S.K.'nin ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 20'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya, İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü iddia edilen tutuklu Fethullah Beğeçaslan, diğer tutuklu sanıklar cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Yasin K., Halil K. ile A.D., H.Ç., H.A., M.A., S.K., S.Y., K.H. ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü iddia edilen Fetullah Beğeçaslan, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Olay günü ve saatinde nerede olduğum bellidir. H.A. motosiklet ile geldi, bana A.D.'ye bir poşet getirdiğini, vermemi istedi. Ben de poşeti alıp A.D.'nin evine götürdüm. Poşeti kapının önüne bıraktım, poşetin içerisinde yemek vardı, getir firmasına ait bir kıyafet yoktu. Yine Karaisalı'ya maktulü takip ettiğimiz yönündeki iddiaları kabul etmiyorum, biz Karaisalı'ya pikniğe gitmiştik. Olay anında bulunduğum yere ilişkin KGYS kameraları celp edilirse benim suçsuz olduğum anlaşılacaktır" diyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında cinayetle ilgilerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fetullah Beğeçaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer tutuklu sanıkları ise adli kontrol şartı ile tahliye etti. Heyet ayrıca, firari sanıklar Azad Y. ve Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme heyeti ara kararında, İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldüren katil zanlısının Fetullah Beğeçaslan olup olmadığının belirlenmesi için de sanık Beğeçaslan'ın bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak sanığın teşhise yarar önden, yandan, arkadan çekilmiş fotoğrafları ile yürüyüşüne dair video kayıtlarının alınarak mahkemeye CD halinde gönderilmesini istedi. Heyet, cevap geldiğinde sanık Fethullah Begeçaslan'a ait görüntüler ile olay anına ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek maktule ateş eden kişinin sanık Fethullah Beğeçaslan olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasını kararlaştırdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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