Adana'da Cezaevinden Tahliyeler Başladı

Adana'da Cezaevinden Tahliyeler Başladı
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Adana'da cezaevinden tahliyeler başladı. Tahliye edilen mahkumlar, Kurban Bayramı’nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirebilmenin mutluluğunu yaşadı. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle başlayan tahliyelerde yakınlarıyla hasret gideren mahkumlar, devletten ve Cumhurbaşkanı'ndan af talep etti.

Adana'da tahliyeler başladı: Cezaevinden çıkanlar yakınlarıyla hasret giderdi

ADANA - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı. Tahliye olanlar ve yakınları sevinç yaşadı.

Kamuoyunda 10'uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içerdiği hükümler çerçevesinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.Yakınlarını karşılamak için cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye olacakları bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliyeler yapıldı. Cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla sarılarak hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte, evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

"Babamın da çıkmasını istiyorum"

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz (23), mutlu olduğunu ifade ederek, "Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer mahkumlara da yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

"49 ayım varken tahliye oldum"

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen (56), "Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

"Götürüp 2 rekat namaz kıldıracağım"

Tahliye olacak arkadaşını bekleyen Özkan Özhan ise "İki bayramı birden yaşıyoruz. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Arkadaşımı görünce koşup sarılacağım, öpeceğim. Götürüp, 2 rekat tevekkül namazı kıldıracağım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öteydan tahliyelerin bugün tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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