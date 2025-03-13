Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Adana'da Cezaevinden Firar Eden Hükümlü, Sahte Kimlikle Yakalandı

Adana'da Cezaevinden Firar Eden Hükümlü, Sahte Kimlikle Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü, polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmaya çalıştı. Yüz tanıma sistemiyle tespit edilen hükümlü, 37 suç kaydı ile cezaevine geri teslim edildi.

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmak istedi ancak yüz tanıma sistemiyle gerçek ortaya çıktı. 37 farklı dosyadan da aranması olan ve yapay zeka sayesinde gerçek kimliği tespit edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti. Bunun üzerine polis şüphelenerek, şahıstan kimlik istedi. Şahıs M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti. Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü. Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Hükümlünün dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
img

Unutulmaz dizi film oluyor! Kadro dikkat çekti
img

Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.