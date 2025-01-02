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Adana'da Cezaevinden Çıkan Şahıs, İfade Veren Kişiyi Öldürdü

Adana'da Cezaevinden Çıkan Şahıs, İfade Veren Kişiyi Öldürdü
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Adana'da 27 Aralık 2024'te yaşanan olayda, cezaevinden çıkan bir kişi ağabeyinin öldüğü davada ifade veren şahsı sırtından vurarak öldürdü. Emrah K. ve ona yardım ettiği belirtilen Adnan A. yakalanarak tutuklandı.

Adana'da bir kişi ağabeyinin öldürüldüğü olayda ifade veren kişiyi cezaevinden çıktığı gün sırtından vurarak öldürdü. Yakalanan şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen şahıs tutulandı.

Olay, 27 Aralık 2024'de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 Haziran 2022 yılında ev kurşunlaması yüzünden yaşanan tartışmada taraflardan Muhammet S. (23) ve Kadir T. (25) barıştırmak için buluştu. Barış buluşmasında çıkan tartışmada Kadir T., tabancasıyla Muhammet S.'yi öldürmüştü. Bu olaydan sonra 2 Eylül 2023'te Muhammet S.'nin ağabeyi, Yasin S.nin ölümünden sorumlu tuttuğu Aşkın Kaya'yı tabancayla başından vurarak öldürdü.

"Cezaevinden çıktı, cinayet işledi"

Ağabeyinin ölümüyle ilgi olayda Fırat Ş. (22) polise ifade verdi. Bu olayla ilgili Emrah K. (27), Fırat Ş.'ye husumet güttü. 2023 yılında 'Kasten yaralama' suçundan cezaevine giren Emrah K., tahliye oldu. Arkadaşı Adnan A. (24) ile buluşan Emrah K., Fırat Ş.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında Emrah K., Fırat Ş.'yi sırtından vurarak öldürdü.

"Cinayet ekiplerinden kaçamadılar"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah K. ve Adnan A.'yı yakalamak için kentte çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ile KGYS görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonda Emrah K. ve Adnan A. yakalandı.

Emniyete götürülen Adnan A.'nın ifadesinde, "Emrah silahını bana verip, Fırat'ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, Fırat'ı öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok" dediği öne sürüldü. Emrah K. ise, Fırat Ş.'yi arkadaşı Adnan A.'nın öldürdüğünü öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K. ve Adnan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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