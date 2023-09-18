Adana'da Cep Telefonu Satıcısı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir cep telefonu satıcısı olan Suriye uyruklu Ahmed Madarati, iş yerine gelen bir kişiyle tartıştıktan sonra silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Zanlının kaçtığı olayda, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.