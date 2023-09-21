Adana'da Cep Telefonu Dükkanına Silahlı Saldırı

Adana'da bir kişi hasımlarını fark edince cep telefonu dükkanına sığınırken şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay güvenlik kameralarına yansırken şans eseri yaralanan veya ölen olmadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hasımlarından kaçıp telefoncuya sığındı: Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kamerada

Saldırı anı ve içerideki müşterinin eğilmesi, diğer kişilerin de dükkanın arkasına kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da bir kişi hasımlarını fark etmesi üzerine cep telefonu dükkanına koşarak sığınırken şüpheliler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken olayda şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi yolda hasımlarını görünce bir cep telefonu tamircisi dükkanına sığındı. Şüpheliler ise iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anında iş yerinin dükkanından kurşunların girmesi üzerine bir müşteri hemen eğilirken diğer kişiler de dükkanın arkasına doğru kaçarak canlarını zor kurtardı.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.