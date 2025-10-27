Haberler

Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda devriye polis aracına mermiler isabet etti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da, çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda devriye polis aracına mermiler isabet etti. Yaşanan olay sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli tabancayla çay ocağına defalarca ateş açtı. Saldırıda devriye görevindeki polis aracına mermiler isabet etti.

Polis memurları telsizle durumu bildirerek takviye ekip talep etti. Kısa sürede bölgeye sevk edilen yunus timleri, özel harekat, TEM ve çok sayıda devriye ekibi, olası kaçış alanlarını kontrol altına aldı. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte Yunus Timleri tarafından yakalandı.

Özel harekat ve TEM ekipleri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
