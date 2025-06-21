Adana'da Çardaklarına Yorgun Mermi Düşen Aile Panik Yaşadı

Adana'da Çardaklarına Yorgun Mermi Düşen Aile Panik Yaşadı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ailenin oturduğu çardağına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmamasına rağmen, aile büyük bir panik yaşadı. Jandarma olay yerine gelerek mermiyi incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ailenin oturduğu çardağa yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, aile büyük panik yaşadı.

Olay, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde bir evindeki çardakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Yiğenoğlu ve ailesi, evlerinin bahçesinde bulunan çardakta otururken ses geldi, önlerine mermi düştü. Çardağın çinko tavanını delerek yere düşen yorgun mermi, aile fertlerini korkuttu. Daha sonra aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yorgun mermi çekirdeğini incelemek üzere muhafaza altına aldı.

5 kişilik ailesi ve yakınlarıyla oturdukları sırada olayın yaşandığını belirten Ahmet Yiğenoğlu, merminin çinkoyu delip düştüğünü söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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