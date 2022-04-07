Adana'da gece saatlerinde hareketli dakikalar! Bekçiler, canlı bombanın üzerine atladı

Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

VATANDAŞLAR, BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DEVREDE

Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B'in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa