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Adana'da camilerde 'siber dolandırıcılık' uyarısı

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Adana'da camilerde, 'siber dolandırıcılık' uyarısı yapıldı. Vatandaşlar internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı Adana İl Müftülüğü ile ortak çalışma yaptı.

Merkez Camisi'nde merkezi sistemle kentteki bin 490 camiye gelen yaklaşık 383 bin kişiye Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı vaaz verip, 'siber dolandırıcılık' uyarısı yaptı. Ayrıca Taşçı, sosyal medya ve güvenli internet kullanımı noktasında bilgilendirme yaptı. Müftü Taşçı, "Öyle çalışıyorlar ki, her zamana ve zemine göre bir yol buluyorlar. İnsanları kandırıp dolandırmak, onların paralarını çalmak için şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyorlar" dedi.

Mehmet Taşçı, Ramazan ayı nedeniyle yapılan yardımlarla olarak hazırlanan 'sahte ilanlar' konusunda da dikkatli olunması uyarısında bulunup, telefonda kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan kişilere de itibar edilmemesini istedi.

Namazın ardından polis ekipleri camiden çıkanlara bilgilendirme broşürü dağıttı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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