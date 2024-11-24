Adana'da Cami İmamı Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Fet Ahmet Camii'nde 16 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanan imam Tarık Karadağ hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak cinayet bürosuna teslim edildi.
Adana'da cami içerisinde 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan imam hayatını kaybetti.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ bilinmeyen bir sebeple M.A (16) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan imam, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan M.A. ise, Yüreğir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi. - ADANA