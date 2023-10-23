Adana'da Cam Silenlere Operasyon: 4'ü Çocuk 196 Kişi Yakalandı

Adana'da son dönemlerde cam silme bahanesiyle sürücüleri taciz eden şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü çocuk 196 kişi yakalandı. Polis, cadde ve bulvarlarda trafik ışıklarında otomobillerin camını silip para vermeyen sürücüleri taciz eden şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Adana'da polis, son dönemlerde cam silme bahanesiyle ışıklarda sürücüleri taciz eden şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarla 4'ü çocuk 196 kişiyi yakaladı.

Merkez, Çukurova, Yüreğir, Seyhan ilçelerinde ana arterlerde trafik ışıklarında son zamanlarda cam silenler arttı. Cam silen kişilerin para vermeyen sürücüleri taciz etmesi üzerine polis harekete geçti.

Kent genelinde cadde ve bulvarlarda trafik ışıklarında otomobillerin camını silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden şahıslara yönelik çalışmada çok sayıda ekip, motosiklet ve araçlarla kavşaklara baskın yaptı. Polisi görünce kaçan bazı şahıslar, koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar polisin kamerasına yansıdı. Denetimlerde 4'ü çocuk 196 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 617'şer TL olmak üzere toplam 120 bin 932 lira idari para cezası uygulandı. Ekiplerin, kavşaklardaki denetimleri sürdüreceği bildirildi. - ADANA