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Adana'da Bujiyle Araç Camı Kırıp Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Adana'da bujiyle iki aracın camını kırıp 35 bin TL değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da bujiyle iki aracın camını kırıp 35 bin TL değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgiye göre 7 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde Yusuf Ç., Mehmet A.'ya ait aracın camını buji ile kırdı. Ardından Yusuf Ç., araç içerisinde bulunan toplam 20 bin TL değerinde hilti, matkap gibi elektrikli aletleri çaldı.

Şüpheli Yusuf Ç. aynı yöntem ile 11 Ocak günü Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde de Halil Ç.'nin aracından 15 bin TL değerinde teyp çaldı.

İhbarların ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yapılan incelemelerin ardından iki aracında aynı yöntemle soyan kişinin Yusuf Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesindeki evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederken, "Paraya ihtiyacım vardı ondan dolayı yaptım. Eşyaları da tanımadığım birine sattım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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