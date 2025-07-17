Adana'da Bot Alabora Oldu, Gençler Şaka Yaptıklarını Söyledi

Adana'nın Karataş ilçesinde botun alabora olması sonucu gençler vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken, video çekmek için şaka yaptıklarını öne sürdüler.

Karataş ilçesinde bot ile denize açılan 2 gençten biri denize atlayınca bot alabora oldu. Bu anlar ise gençler tarafından saniye saniye görüntülendi. Gençler daha sonra bota tutunarak, denizde hayatta kalmaya çalıştı. Gençleri gören sahildeki vatandaşlar, bota küçük tekne ile yaklaşıp onları mahsur kaldığı yerden boğulmaktan kurtardı. Botun alabora olduğu görüntüleri sosyal medyada yayılınca gençler şaka yapmak için video çektiklerini öne sürdüler. - ADANA