Üye Girişi
Haberler

Adana'da Boşanma Sürecindeki Kişiye Silahlı Saldırı: 'Sinirle Yaptım'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da boşanma aşamasındaki kocasının karısı ve kayınbabasına silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen İzzettin T., mahkemece tutuklandı. Olay, bir anlık sinirle gerçekleştiği öne sürülüyor.

Karısını ve kayınpederini vuran şüpheli: "Sinirle yaptım"

Adana'da karısına ve kayınbabasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasının tabanca ile vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle saldırı düzenlendim" dediği öne sürüldü.

Yüreğir İlçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim günü İddiaya göre, Ayşegül T. (24), kocası İzzettin T.'ye anlaşamadığı için boşanma davası açmış İzzettin T.'de kayınbabası Salih K.'yı ve eşini araca binddikten sonra tabancayla vurmuş kaçarken de motosiklet gasp etmişti. Bu anlarda saniye saniye görüntülenmişti. Şüpheli motosikletle kaçarken Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

"Sinirle yaptım"

Emniyette ifadesi alınan İzzettin T., "Karım benden ayrılacaktı, görüşmeye gittim barışmak için. Ancak kayınbabam görüştürmedi. Bende evin önünde bekledim, bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana'da Boşanma Sürecindeki Kişiye Silahlı Saldırı: 'Sinirle Yaptım'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Adana Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ saldırısı sonrası MSB'den terör örgütüne ağır darbe

TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası terör örgütü PKK'ya ağır darbe

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

İçinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var? BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 25 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ) CANLI ALTIN KURU | 24 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA: Irak ve Suriye'de kaç terörist etkisiz hale getirildi? Son durum ne? TUSAŞ hangi uçakları üretiyor? 29 Ekim Bursa kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Bursa ücretsiz konserler iptal mi oldu? 29 Ekim İzmir kutlamaları iptal mi? 29 Ekim İzmir ücretsiz konserler iptal mi oldu? 25 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.