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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Şahıs Eşini ve Ailesini Öldürüp Kaçtı

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Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir şahıs, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürerek yeni doğan bebeğiyle birlikte kaçtı. Olayın ardından kaçan şahıslar polis tarafından aranıyor.

Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp, yeni doğan bebeğini de alarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim A., eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. İkilinin arasında çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., silahını çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A., bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobiline atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şahıslar her yerde aranıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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