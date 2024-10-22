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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Koca Silahla Eşini ve Kayınbabasını Vurdu

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Koca Silahla Eşini ve Kayınbabasını Vurdu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, boşanma aşamasındaki bir erkek, karısı ve kayınbabasına silahlı saldırıda bulundu. Şüpheli, yaralılara yardım etmek yerine bir motosiklet gasp ederek kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı.

Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınbabasını silahla vurdu. Şüpheli daha sonra da silah zoruyla gasp ettiği motosiklet ile kaçarken polis tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İzzettin T. eşiyle görüşmek istedi ancak kayınbabası Salih K. (50) izin vermedi.

Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını bekledi. Karısı Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada İzzettin T. tabanca ile ateş açmaya başladı. Salih K. çenesinden ve kolundan, kızı Ayşegül T. ise ayağından yaralandı.

Yaralı halde arabaya binen baba ve kızı polis merkezinin önüne kaçtı. Polislerin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 acil ekiplerine durum bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Silah zoruyla motosiklet gasp etti, polisten kaçamadı

Olayın şüphelisi İzzettin T., Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etti. İzzettin T., gasp ettiği motosiklet ile kaçtığı sırada polis tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Suç aletiyle yakalanan şüpheli Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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