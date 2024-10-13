Üye Girişi
Haberler

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kızının Kayınpederini Vuran Adam Kaçtı

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kızının Kayınpederini Vuran Adam Kaçtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Nazmi Ç. boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T.'yi sokak ortasında tabancayla vurdu. Olayın ardından Abdulkadir T. hayatını kaybederken, Nazmi Ç. kayıplara karıştı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Nazmi Ç. (51), boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T.'yi (47) sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Ç., boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir T. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Ç., üzerindeki tabanca ile Abdulkadir T.'ye ateş etti. Başından vurulan Abdulkadir T. kanlar içerisinde yığılırken, dünürü ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdulkadir T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazmi Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Cinayet Şiddet Seyhan Adana Hukuk Suç

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

Korkunç olay: Göl kenarında elleri, ayakları, ağzı bağlı yarı baygın halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.