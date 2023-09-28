Adana'da boşanma aşamasındaki bir kişi, karısının yakınları tarafından darbedilip tabancayla yaralandı. Olay sonrası şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Adana'da boşanma aşamasındaki kişi yakınları tarafından darbedilip yaralandı

Adana'da boşanma aşamasındaki kişinin, karısının yakınları tarafından darbedilip, tabancayla yaralandığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Ç. (41) ve karısı Fatma Ç. boşanma davası için adliyeye gitti.

Duruşmanın ertelenmesinin ardından binadan ayrılan Necmettin Ç. merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde önünü kesen ve eşinin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi tarafından darbedildi.

Tabancayla başından vurulan Necmettin Ç. ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaydan sonra otomobille kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Necmettin Ç'nin yaklaşık bir yıl önce eşinin erkek kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandığı, 4 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.