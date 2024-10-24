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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadına ve Kayınbabaya Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadına ve Kayınbabaya Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınbabasını tabanca ile vuran İzzettin T., mahkemece tutuklandı. Şüpheli, 'Bir anlık sinirle saldırdım' ifadesinde bulundu.

Adana'da boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasının tabanca ile vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle saldırı düzenlendim" dediği öne sürüldü.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim günü İddiaya göre, Ayşegül T. (24), kocası İzzettin T.'ye (24) anlaşamadığı için boşanma davası açmış İzzettin T.'de kayınbabası Salih K.'yı (50) ve eşini araca bindikten sonra tabancayla vurmuş kaçarken de motosiklet gasp etmişti. Bu anlarda saniye saniye görüntülenmişti. Şüpheli motosikletle kaçarken Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

"Sinirle yaptım"

Emniyette ifadesi alınan İzzettin T., "Karım benden ayrılacaktı, barışmak için görüşmeye gittim. Ancak kayınbabam görüştürmedi. Bende evin önünde bekledim, bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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