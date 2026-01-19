Boşanma aşamasındaki kocası tarafından darp edilip telefonunun gasp edildiği iddiası

Adana'da genç kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından darp edilip telefonunun gasp edildiğini önü sürerek polise şikayetçi oldu. Genç kadın L.G, eşinin kendini öldürmesinden korktuğunu belirterek, "O bana hep 'Seni buzla öldüreceğim' derdi. Beni hamileyken bile dövdü" dedi.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde 17 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki L.G 2019 yılında E.G. (29) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak L.G, eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Bunun üzerine 17 Ocak günü E.G., L.G'nin Gültepe Mahallesinde oturduğu apartmanı basarak onu darp eti. E.G. genç kadının boşanma sırasında delil olarak göstereceği görsellerin olduğu cep telefonunu da alıp kaçtı. Bunun üzerine genç kadın Sarıçam Polis Merkezine girerek boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu. Polis merkezi E.G.'ye şikayet üzerine bir ay uzaklaştırma verdi. Genç kadın ayrıca hastaneye giderek darp raporu da aldı.

"Beni buzla öldürecekmiş"

L.G, boşanma aşamasındaki kocasının ilk evlendiği zamanlarda aşırı şiddet uyguladığını belirterek, "Son zamanlarda da ara ara şiddete maruz kaldım. Beni buzla öldüreceğini söylüyor. Buzla öldürmek istemesinin sebebinin kanıt kalmaması olduğunu ifade ediyordu. Hem aldatıyor hem de 'Senden benim çocuğum var, sana kimse dokunamaz' diyor. Bana sürekli yumruk atıyordu. Büyük kızıma hamileyken çok şiddet uygulardı. İçki içip şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

"Tek istediğim bu adamdan kurtulmak"

Tek isteğinin kocasından kurtulmak olduğunu anlatan L.G, şöyle deva etti:

"Ben babasız büyüdüm ve çocuklarım için sustum. Çocuklarıma ve bana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Ben nasıl babasız büyüyüp destek görmediysem, çocuklarım da şu an babasız büyüyor ve ailesi tarafından destek görmüyor. Gücüm yettiğince çocuklarımın her zaman yanındayım.Tek isteğim bu adamdan kurtulmak. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak."

L.G, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Bu olaylar farklı bir noktaya gidebilir. Kendisinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu an oturduğum yer zemin kat ve güvenli değil. Bu kişinin ne boyutta şiddet uygulayacağını bilmiyoruz. Bizim birden fazla davamız var. Bu zamana kadar çocuklarım için sustum ama bu saatten sonra susmak istemiyorum" dedi. - ADANA